Bollicinevip.com - Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli: “La sua giustificazione non regge”

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le giustificazioni dia Ballando con le stelle non convinconoattacca ancoradopo Ballando con le stelle, cose ha detto a Domenica In continuano a punzecchiarsi a Ballando con le stelle. Nel corso della seconda puntata la giornalista non ha perso occasione per lanciare pungenti frecciatine nei confronti della concorrente, quest’ultima ha anche mezzo in mezzo l’ex marito ma ciò che ha detto non è piaciuto affatto alla giurata. Ospite ieri di Mara Venier a Domenica In lariferendosi all’ex moglie di Paolo Bonolis ha detto: “E che non ci venga a dire che ha problemi adesso che non sta più con il marito. Perchénon era simpatica a tantissime persone anche quando era la signora Bonolis. Quindi non mi sembra che la suaregga.