Romadailynews.it - Previsioni Meteo – 15 Ottobre 2024 – Roma

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), martedì 15sarà una giornata soleggiata e stabile, con cieli limpidi sia al mattino che al pomeriggio. Non sono previste variazionirologiche in serata o durante la notte, garantendo condizioni serene per tutto il giorno. Le temperature varieranno tra +14°C al mattino e +26°C durante il pomeriggio, creando un clima piacevole.Lazio Lazio: Anche nel resto della regione, il tempo sarà stabile con cieli sereni e sole dominante. Le temperature rimarranno piacevoli per tutto il giorno, senza fenomeni atmosferici rilevanti. Il pomeriggio sarà caratterizzato da una leggera brezza e temperature che si manterranno intorno ai 24-26°C nelle principali città, mentre le aree più interne vedranno un leggero calo.