Narnese in vantaggio. Pietralunghese pareggia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Narnese 1 PIETRALUNGHSESE 1 Narnese (4-3-3): Falocco, Mora, Pinsaglia, Marchetti, Ponti, Blasi, Bagnato, Petrini, Perotti (20’ st Tramontano), Principi D., Manni (40’ st Perugini). All. Defendi. Pietralunghese (4-3-3): Ciribe, Varone (20’ st Mangiaratti), Biela (20’ st Lilli), Capezzuto, Oliva, Eramo, Sfasciabasti (15’ st Aquilini), Marietti, Bebeto Ndiaye, Ventanni (43’ st Masellis), Duranti (15’ st Marinelli). (A disp. Nappo, Met Hasani, Magalotti, Brunella. All. Pierotti. Arbitro: Guacchione di Collegno Marcatori: 2’ pt rig. Bagnato, 25’ st Mangiaratti. Un gol per parte fra Narnese e Pietralunghese nell’anticipo della sesta giornata. Padroni di casa avanti dopo appena 2 minuti con il rigore procurato e trasformato da Bagnato, che accende le proteste ospiti. Sport.quotidiano.net - Narnese in vantaggio. Pietralunghese pareggia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)1 PIETRALUNGHSESE 1(4-3-3): Falocco, Mora, Pinsaglia, Marchetti, Ponti, Blasi, Bagnato, Petrini, Perotti (20’ st Tramontano), Principi D., Manni (40’ st Perugini). All. Defendi.(4-3-3): Ciribe, Varone (20’ st Mangiaratti), Biela (20’ st Lilli), Capezzuto, Oliva, Eramo, Sfasciabasti (15’ st Aquilini), Marietti, Bebeto Ndiaye, Ventanni (43’ st Masellis), Duranti (15’ st Marinelli). (A disp. Nappo, Met Hasani, Magalotti, Brunella. All. Pierotti. Arbitro: Guacchione di Collegno Marcatori: 2’ pt rig. Bagnato, 25’ st Mangiaratti. Un gol per parte franell’anticipo della sesta giornata. Padroni di casa avanti dopo appena 2 minuti con il rigore procurato e trasformato da Bagnato, che accende le proteste ospiti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipo: la Narnese in campo di sabato contro l'ambiziosa Pietralunghese - Narnese in campo domani per l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato regionale, lo spostamento si è reso necessario per la concomitanza con la partita di serie B femminile tra la Ternana ... (sporterni.it)

Narni, addio a Sascha Manuel Proietti. La comunità piange uno dei suoi figli - NARNI Risveglio listato a lutto per l'intera comunità narnese che oggi, 10 ottobre, piange la morte di uno dei suoi figli. Sascha Manuel Proietti, 46 anni, è stato stroncato ... (ilmessaggero.it)

Calcio dilettanti Umbria, disputate tutte le partite: i risultati e i marcatori di giornata - Sabato 5 e domenica 6 ottobre in campo le squadre del territorio iscritte ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Assisi Sport riserva una sezione interamente ai risultati ... (assisisport.it)