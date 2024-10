Napoli, le nazionali 'colpiscono' ancora: Lobotka si fa male con la Slovacchia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non arrivano buone notizie per Antonio Conte a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Stanislav Lobotka, infatti, ha accusato un problema fisico in nazionale.Il centrocampista del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la Napolitoday.it - Napoli, le nazionali 'colpiscono' ancora: Lobotka si fa male con la Slovacchia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non arrivano buone notizie per Antonio Conte a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Stanislav, infatti, ha accusato un problema fisico in nazionale.Il centrocampista delè stato costretto a lasciare il campo nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la

Napoli - infortunio per Lobotka con la Slovacchia : problema muscolare - . Napoli in ansia per le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito al minuto 83 di Azerbaigian-Slovacchia per un infortunio. I media slovacchi, STVR il più autorevole, parlano di un infortunio al muscolo della coscia, in particolare al flessore, ma non sono noti ulteriori dettagli né ovviamente i tempi di recupero. (Sportface.it)

Napoli - problema al flessore per Lobotka : quando rientra e quante partite salta - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli di Antonio Conte, si è infortunato nella partita di Nations League tra la sua Slovacchia e l`Azerbaigian,... (Calciomercato.com)

Il Napoli perde Lobotka? Esce in Nazionale per un problema al flessore - Possiamo solo sperare che guarisca subito. Secondo l’emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. “A Napoli non saranno entusiasti. Sarebbe una perdita significativa“, ha detto in studio l’ex giocatore Róbert Vittek. . Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. (Ilnapolista.it)