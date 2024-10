Ilrestodelcarlino.it - Mille in piazza per la Palestina. Bianchi sudari sull’asfalto. E sventola la bandiera libanese

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Mariateresa Mastromarino Un migliaio di voci che grida e sfila per le strade per la. Un migliaio di persone chei colori del Paese che "ancora non è riconosciuto, ma merita di esistere", chiedendo, ancora una volta, "la fine del genocidio a Gaza e la fine delle aggressioni criminali di Israele in Medio Oriente". A scendere inVIII Agosto, il Coordinamento Bologna per la, che racchiude circa quaranta realtà cittadine. Qui, circa trecento persone, prima di sfilare in corteo danno vita a un flashmob silenzioso e potente: per terra, a decine i presenti si sdraiano, coprendosi con dei lenzuoli, simboleggiando le vittime palestinesi uccise "da questo delirio omicida – recita uno striscione –. Stop Israele". Attorno a loro, uno striscione rosa illumina la: "Stop al genocidio".