Meloni rigida con Netanyahu, non medierà per Israele: “Attacchi Unifil erano voluti, nessun aiuto con l’Onu” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La recente telefonata tra Benjamin Netanyahu Giorgia Meloni ha evidenziato un forte disaccordo riguardo agli Attacchi contro la missione Unifil al confine tra Libano e Israele. Netanyahu ha cercato di minimizzare gli eventi, definendoli “incidenti”, mentre Meloni, in linea con le posizioni del governo italiano, ha insistito sul fatto che si trattasse di “Attacchi deliberati”. Il nodo principale del contrasto è stata la richiesta di Netanyahu affinché Meloni facesse pressioni su Gutierres per ritirare i caschi blu della missione Unifil dalla zona della Linea Blu, richiesta che la premier italiana ha respinto fermamente. Meloni ha sottolineato che tale pressione comprometterebbe la credibilità delle Nazioni Unite e delle operazioni future della missione di pace. Thesocialpost.it - Meloni rigida con Netanyahu, non medierà per Israele: “Attacchi Unifil erano voluti, nessun aiuto con l’Onu” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La recente telefonata tra BenjaminGiorgiaha evidenziato un forte disaccordo riguardo aglicontro la missioneal confine tra Libano eha cercato di minimizzare gli eventi, definendoli “incidenti”, mentre, in linea con le posizioni del governo italiano, ha insistito sul fatto che si trattasse di “deliberati”. Il nodo principale del contrasto è stata la richiesta diaffinchéfacesse pressioni su Gutierres per ritirare i caschi blu della missionedalla zona della Linea Blu, richiesta che la premier italiana ha respinto fermamente.ha sottolineato che tale pressione comprometterebbe la credibilità delle Nazioni Unite e delle operazioni future della missione di pace.

