Medioriente: Consiglio Onu, forti preoccupazioni per incidenti Unifil (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (LaPresse) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” lunedì dopo gli incidenti in cui i peacekeeper delle Nazioni Unite in Libano sono rimasti feriti, mentre Israele spinge la sua campagna contro i militanti di Hezbollah nel suo vicino settentrionale. Lo riportano i media statunitensi. Lapresse.it - Medioriente: Consiglio Onu, forti preoccupazioni per incidenti Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (LaPresse) – Ildi sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “” lunedì dopo gliin cui i peacekeeper delle Nazioni Unite in Libano sono rimasti feriti, mentre Israele spinge la sua campagna contro i militanti di Hezbollah nel suo vicino settentrionale. Lo riportano i media statunitensi.

