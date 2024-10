La prima nave della Marina verso l'Albania: gruppo di migranti a bordo, dove sono diretti (Di lunedì 14 ottobre 2024) È partita da Lampedusa la nave pattugliatore Libra, della Marina Militare, con a bordo i primi migranti destinati ai centri predisposti in Albania. L'iniziativa è del Viminale. È partita da Lampedusa - secondo quanto si apprende - la nave Libra della Marina Militare con il primo gruppo di migranti destinato ai centri allestiti in Albania. Il ministero dell'Interno cura l'iniziativa. Sabato scorso il ministro Matteo Piantedosi aveva annunciato l'imminente inizio dei trasferimenti: "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana e "Realisticamente siccome - c'è una certa continuità nelle partenze - le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania", aveva detto. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti. Liberoquotidiano.it - La prima nave della Marina verso l'Albania: gruppo di migranti a bordo, dove sono diretti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È partita da Lampedusa lapattugliatore Libra,Militare, con ai primidestinati ai centri predisposti in. L'iniziativa è del Viminale. È partita da Lampedusa - secondo quanto si apprende - laLibraMilitare con il primodidestinato ai centri allestiti in. Il ministero dell'Interno cura l'iniziativa. Sabato scorso il ministro Matteo Piantedosi aveva annunciato l'imminente inizio dei trasferimenti: "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana e "Realisticamente siccome - c'è una certa continuità nelle partenze - le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in", aveva detto. La scorsa settimanadiventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere itrasferiti.

