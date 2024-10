Anteprima24.it - La Guardia di Finanza omaggia il luogotenente Cicchella

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDpo aver prestato servizio per 38 anni, il 12 ottobre 2024 è arrivata la meritata pensione percarica speciale Michele. Nato ad Avellino, ma da sempre residente in Ariano Irpino, ha indossato le fiamme gialle arruolandosi nel Corpo delladiil 1° ottobre 1986. Dopo il ciclo biennale di studi professionali durante il corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali a Cuneo e poi a Lido di Ostia (Rm), viene assegnato l’8.08.1988 prima a Taranto, poi Bari per giungere nel 1991 a Foggia dove viene assegnato alla Sezione Operativa della Compagnia. E’ proprio qui che acquisisce esperienze nelle verifiche fiscali principalmente che gli consentono di ricevere il primo “elogio” della carriera avendo riscosso brillanti successi in attività di contrasto alla criminalità organizzata napoletana e foggiana.