La droga nei barattoli in cucina al posto dello zucchero, arrestato un 41enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei predisposti servizi antidroga, hanno arrestato un 41enne del luogo con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’uomo, noto alle Forze di Polizia anche per reati specifici, era finito sotto l’attenzione Messinatoday.it - La droga nei barattoli in cucina al posto dello zucchero, arrestato un 41enne Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei predisposti servizi anti, hannoundel luogo con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’uomo, noto alle Forze di Polizia anche per reati specifici, era finito sotto l’attenzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenze e sputi in faccia alla moglie - arrestato 41enne - AGI - Un uomo di 41 anni di Lucca è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia ripetutamente commessi ai danni dell'ex compagna dal 2019 fino all'aprile scorso. Questi comportamenti costringevano la donna ad allontanare l'uomo dall'abitazione. Dopo alcuni anni di pacifica convivenza, il 41enne, a seguito di alcune vicissitudini di natura personale, ha cominciato ... (Agi.it)

Violenze e sputi in faccia alla moglie - arrestato 41enne - Dopo alcuni anni di pacifica convivenza, il 41enne, a seguito di alcune vicissitudini di natura personale, ha cominciato ad avere atteggiamenti violenti nei confronti della donna. Questi comportamenti costringevano la donna ad allontanare l'uomo dall'abitazione. La sera dello scorso 28 aprile, nel tentativo di rientrare in casa, l'uomo aggrediva nuovamente l'ex compagna spintonandola e tirandole ... (Agi.it)

Anni di violenze sulla compagna - anche davanti ai figli. Arrestato 41enne - Ora dovrà scontare una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Per questo la donna lo aveva allontanato da casa, ma lui non si era rassegnato, e la sera del 28 aprile scorso, nel tentativo di rientrare in casa, ha nuovamente aggredito l'ex compagna spintonandola e tirandole i capelli. (Lanazione.it)