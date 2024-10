Kyrgios vomita insulti su Sinner: "Questo str***", scoppia il caos dopo Shangai (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ce la fa proprio a mettere da parte l'ira contro Jannik Sinner. L'australiano Nick Kyrgios è un disco rotto, continua col suo attacco al 23enne altoatesino, partito dopo la positività indiretta al Clostebol, e nel frattempo che il Tas di Losanna si pronunci sulla questione, dopo il ricorso della Wada, il tennista australiano è tornato ad attaccare su X, dopo il successo (l'ottavo di stagione) di Sinner, vincitore a Shanghai in finale contro Nole Djokovic: "Ogni giocatore battuto da Sinner sta pensando la stessa cosa — si legge — 'Questo st***o non dovrebbe essere nemmeno in campo in Questo momento'". Sotto al tweet, ecco la risposta del tennista australiano: "Sì, ridicolo". L'ennesimo attacco di una lunga serie da parte di un tennista che odia letteralmente Sinner. Liberoquotidiano.it - Kyrgios vomita insulti su Sinner: "Questo str***", scoppia il caos dopo Shangai Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ce la fa proprio a mettere da parte l'ira contro Jannik. L'australiano Nickè un disco rotto, continua col suo attacco al 23enne altoatesino, partitola positività indiretta al Clostebol, e nel frattempo che il Tas di Losanna si pronunci sulla questione,il ricorso della Wada, il tennista australiano è tornato ad attaccare su X,il successo (l'ottavo di stagione) di, vincitore a Shanghai in finale contro Nole Djokovic: "Ogni giocatore battuto dasta pensando la stessa cosa — si legge — 'st***o non dovrebbe essere nemmeno in campo inmomento'". Sotto al tweet, ecco la risposta del tennista australiano: "Sì, ridicolo". L'ennesimo attacco di una lunga serie da parte di un tennista che odia letteralmente

