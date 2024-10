Inter-news.it - Koopmeiners e quell’Inter-Juventus a -13: prende quota un’ipotesi!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra tredici giorni ci sarà Inter-, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18. I bianconeri sono in ansia per le condizioni di Teun. LA NOTIZIA – L’Inter si prepara per la gara della prossima giornata di Serie A contro la Roma, cui seguirà il derby d’Italia contro la. Per l’occasione, la squadra bianconera rimane in ansia per le condizioni di Teun. Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall’Atalanta per 60 milioni di euro, salterà la partita contro la Lazio per un fastidioso problema alla costola. Da capire se il giocatore potrà farcela contro Stoccarda e Inter, le prossime partite della Vecchia Signora subito dopo la sfida con la Lazio.una forte ipotesi a tal proposito.