Italia-Israele Red Sparrow o Come un uragano? La tv del 14 ottobre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 14, su RaiUno alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la fase a gironi di Uefa di Nations League 2024/25, del gruppo A2. In diretta dallo Stadio Friuli di Udine, Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Daniele Adani, a bordo campo Tiziana Alla, interviste di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Il pre-partita inizierà alle 20.30. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Lo Spaesato”. Teo Mammucari si avventura nei piccoli paesi della provinciana, ne incontra gli abitanti, sperimenta tradizioni ed usanze e racconta poi tutto in uno spettacolo di stand updy nel teatro del posto. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Lo stato delle cose”.