I Coldplay volano, il loro album in vetta alle classifiche di 9 Stati in una sola settimana (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Coldplay sono una band da record, tra concerti sold out in tutto il mondo con il grandissimo tour Music of the Spheres e il nuovo singolo Moon Music che si è posizionato al primo posto della classifica dei 200 album di Billboard. Fanpage.it - I Coldplay volano, il loro album in vetta alle classifiche di 9 Stati in una sola settimana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Isono una band da record, tra concerti sold out in tutto il mondo con il grandissimo tour Music of the Spheres e il nuovo singolo Moon Music che si è posizionato al primo posto della classifica dei 200di Billboard.

Hit Parade : i Coldplay conquistano la classifica con il nuovo album - Al secondo posto si mantiene abbastanza stabile il brano di Anna e Niky Savage Tt le Girlz. In grande risalita anche Emma con Souvenir (Extended Edition) che sale dall’81esimo posto alla settima posizione. Chiude la classifica degli album Tony Effe, al decimo posto, reduce dai live a Roma e Milano, con Icon. (Velvetmag.it)

Classifica Album 4-10 ottobre : Moon Music dei Coldplay conquista la vetta - Nella Classifica Album della settimana n41 (dal 4 al 10 ottobre), le ultime uscite discografiche hanno stravolto la top ten nella quale figurano tre new entry, ed un un cambio al vertice. . Nella tracklist sono presenti 17 brani inclusi i singolo Wifey e Paninaro. La seconda new entry della classifica, Astro è alla #6 con l’omonimo album di debutto del rapper nel quale figurano le collab ... (Metropolitanmagazine.it)

Hit Parade - il nuovo album dei Coldplay subito in testa - Due new entry al sesto e nono posto: sono, rispettivamente, Astro col disco omonimo e Marco Masini con 10 amori. L'ultimo lavoro della band di Chris Martin è uscito il 4 ottobre scorso per Warner Music e arriva dopo il successo del precedente Music of the Spheres. Nei singoli, resta primo Per due come noi, di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli. (Quotidiano.net)