Gubbio, vittoria sofferta a Legnago. In Veneto decide il gol di Rosaia

Legnago SALUS 0 Gubbio 1

Legnago (3-4-2-1): Rigon; Noce, Martic, Pelagatti (st 37' Palazzino); Muteba, Franzolini, Ibrahim (st 28' Malumandsoko), Ruggeri (st 25' D'Amore); Demirovic, Bombagi (st 37' Basso Ricci); Svidercoschi (st 26' Rossi). All. Contini A disp. Toniolo, Berto, Palazzino, Travaglini, Ampollini, Maset, Ballan, Basso.

Gubbio (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni (st 1' Pirrello); Zallu (st 42' D'Avino), Franchini (st 27' Rosaia), Proietti, Iaccarino (st 27' Maisto), Corsinelli; Giovannini (st 38' Rovaglia), Tommasini. All. Taurino A disp. Bolletta, Signorini, Sportolaro, Faggi, Fossati.

Arbitro: Nigro di Prato (Raccanello-Minutoli)

Marcatori: st 30' Rosaia

Note: corner 2-6; ammoniti: Ruggeri, Martic, Ibrahim, Tozzuolo, Iaccarino, Franzolini; recupero pt 1'; st 4'.

Gubbio - Si cercava continuità e il Gubbio la sta mantenendo.

Gubbio, vittoria sofferta a Legnago. In Veneto decide il gol di Rosaia - Il Legnago si getta in avanti ma crea poco e anzi rischia all’83’, quando Zallu con il cross dalla destra trova Corsinelli sul secondo palo che colpisce in tuffo di testa, Rigon si supera e salva ... (lanazione.it)

Il Gubbio espugna Legnago - Il Gubbio non fallisce l'appuntamento con l'ultima in classifica e va a vincere 1-0 sul campo del Legnago. Il gol decisivo arriva però solo nel secondo tempo, quando alla mezz'ora Rosaia appena entrat ... (rainews.it)