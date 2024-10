Latuafonte.com - Grande Fratello televoto sondaggi oggi: chi sarà eliminato il 14/10/24

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 11:27 am by Redazione Chiil 14 ottobre 2024 secondo ideldel? La 18esima edizione va avanti tra eliminazioni e nomination, oltre che scontri e love story poco chiare. Questa volta alsono finiti Yulia Bruschi, Michael Castorino, Amanda Lecciso, Tommaso Franchi, Helena Prestes e Clayton Narcross. Uno tra loro uscirà dalla Casa più spiata d’Italia definitivamente nell’ottava puntata. GFultima ora: chi uscirà tra Yulia AGGIORNAMENTO ULTIMA ORA14 ottobre 2024: Continua a guidare ilo delsu X Helena Prestes, con il 43.3%. Dunque, sembra proprio che la modella brasiliana non rischi l’eliminazione. Intanto, stesso discorso si potrebbe fare per Tommaso Franchi, che totalizza il 28.8%.