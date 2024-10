Germania-Olanda oggi in tv: data, orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming Germania-Olanda, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. Incrocio di alto livello che potrebbe determinare la corsa al primo posto nel girone, con le due squadre che, di fatto, sono quasi certe del passaggio ai quarti. La Nazionale di Flick comanda con 7 punti e può provare a chiudere i conti, mentre quella di Koeman, vincendo, riuscirebbe nel sorpasso: all’andata terminò con un pirotecnico 2-2. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 14 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Germania-Olanda. diretta TV e streaming – Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile in streaming su UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ecco l’e come vedere intv e, valida come quarta giornata della. Incrocio di alto livello che potrebbe determinare la corsa al primo posto nel girone, con le due squadre che, di fatto, sono quasi certe del passaggio ai quarti. La Nazionale di Flick comanda con 7 punti e può provare a chiudere i conti, mentre quella di Koeman, vincendo, riuscirebbe nel sorpasso: all’anterminò con un pirotecnico 2-2. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 14 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere inTV e– Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile insu UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti.

Le altre gare. Germania-Olanda per il primato. Chance Ungheria - 15 novembre Danimarca-Spagna, Svizzera-Serbia. 19 novembre Bosnia-Olanda, UngheriaGermania. Prossimi turni: domani 20,45 Spagna-Serbia, Svizzera-Danimarca. 17 novembre Israele-Belgio, Italia-Francia. Prossimi turni: oggi 20,45 Belgio-Francia, Italia-Israele. Prossimi turni: oggi ore 20,45 Germania-Olanda, Bosnia-Ungheria. (Sport.quotidiano.net)

Germania vs Olanda – pronostico - notizie sulle squadre - formazioni - Gli unici punti persi finora dalla Germania sono arrivati nel match inverso del mese scorso, mentre le altre due formazioni del girone sono state sconfitte e si trovano in testa alla classifica. Olanda Questo non significa però che la vittoria sia certa: nonostante sia la nazione più esperta, la Germania ha vinto solo due degli otto precedenti incontri con l’Olanda. (Sport.periodicodaily.com)

Germania-Olanda (Uefa Nations League A - 14-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Una Mannschaft bella nel primo tempo della gara contro la Bosnia, e che poi ha mollato troppo presto la presa lasciandosi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il pari in Ungheria dell’Olanda è un risultato che la Germania ha accolto come una manna dal cielo, e che permette alla squadra di Nagelsmann di giocare quest’oggi per 2 risultati su 3 nella lotta al primo posto nel gruppo ... (Infobetting.com)