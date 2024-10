European Fact-Checking Standards Network annuncia la prima conferenza annuale (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) ha annunciato la sua prima conferenza annuale, che si terrà a Bruxelles, Belgio, martedì 29 ottobre 2024. Le sessioni della giornata tratteranno una serie di argomenti che influenzano i Fact-checker e la comunità impegnata contro la disinformazione in tutta Europa. Tra i momenti salienti, ci sarà una discussione sulle molestie subite dai Fact-checker, durante la quale i membri dell’EFCSN condivideranno le loro esperienze personali. Un’altra sessione chiave, “Sfruttare i dati del Fact-Checking nella rivoluzione dell’IA”, esplorerà le opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale presenta per il campo del Fact-Checking. Facta.news - European Fact-Checking Standards Network annuncia la prima conferenza annuale Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’(EFCSN) hato la sua, che si terrà a Bruxelles, Belgio, martedì 29 ottobre 2024. Le sessioni della giornata tratteranno una serie di argomenti che influenzano i-checker e la comunità impegnata contro la disinformazione in tutta Europa. Tra i momenti salienti, ci sarà una discussione sulle molestie subite dai-checker, durante la quale i membri dell’EFCSN condivideranno le loro esperienze personali. Un’altra sessione chiave, “Sfruttare i dati delnella rivoluzione dell’IA”, esplorerà le opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale presenta per il campo del

