Empoli-Napoli, Spinazzola in campo dal primo minuto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il difensore del Napoli Leonardo Spinazzola potrebbe scendere in campo dal primo minuto per la sfida contro l’Empoli. In occasione della sfida di campionato tra L'articolo Empoli-Napoli, Spinazzola in campo dal primo minuto proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, Spinazzola in campo dal primo minuto Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il difensore delLeonardopotrebbe scendere indalper la sfida contro l’. In occasione della sfida di campionato tra L'articoloindalproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli : Spinazzola - Meret e le parole di Pizzi - Il Napoli chiude questa prima parte di campionato da capolista. . Le parole di Fausto Pizzi sul Napoli Di seguito un tratto dell’intervista che l’ex calciatore Fausto Pizzi ha rilasciato a Radio Capri nella trasmissione ‘BordoCampo’. Tante squadre ci stanno rimettendo. P. Stanotte, intanto, il terzino uruguaiano non potrà essere in campo contro il Perù dovendo scontare l’ultima ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - nell'allenamento con la Juve Stabia in campo anche Mario Rui : ruolo inedito per Spinazzola - Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, un allenamento congiunto con la Juve Stabia in due tempi da 45 minuti. . Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. . Tra questi - come riferito da Sky. (Today.it)

Napoli - nell'allenamento con la Juve Stabia in campo anche Mario Rui : ruolo inedito per Spinazzola - Antonio Conte ha schierato tutti i calciatori rimasti a disposizione. Tra questi - come riferito da Sky. Orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno, nel pomeriggio di giovedì, un allenamento congiunto con la Juve Stabia in due tempi da 45 minuti. (Napolitoday.it)