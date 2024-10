Ekipe Orizzonte qualificata a punteggio pieno alla Final Six (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Ekipe Orizzonte conclude la fase preliminare di Coppa Italia di pallanuoto femminile centrando una nuova vittoria e chiudendo il girone A, disputato a Catania, con il primato assoluto e a punteggio pieno. Nel pomeriggio di ieri le catanesi hanno superato il Rapallo Pallanuoto per 12-5 Cataniatoday.it - Ekipe Orizzonte qualificata a punteggio pieno alla Final Six Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’conclude la fase preliminare di Coppa Italia di pnuoto femminile centrando una nuova vittoria e chiudendo il girone A, disputato a Catania, con il primato assoluto e a. Nel pomeriggio di ieri le catanesi hanno superato il Rapallo Pnuoto per 12-5

