Come si manipola un’intelligenza artificiale? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo si può fare con dei comandi per testare i limiti di sicurezza di queste tecnologie. Ma i risultati sono poco raccomandabili dal punto di vista etico, fuori da contesti precisi. Leggi Internazionale.it - Come si manipola un’intelligenza artificiale? Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo si può fare con dei comandi per testare i limiti di sicurezza di queste tecnologie. Ma i risultati sono poco raccomandabili dal punto di vista etico, fuori da contesti precisi. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Intollerabile - come sono stata dopo averlo visto" : video hard manipolato col suo volto - furia Meloni - . Un "fake" dalla portata diffamatoria difficilmente calcolabile, che sempre più spesso anche grazie al ricorso all'Intelligenza artificiale e ai Deepfake colpisce donne famose e non. L'imputato è un 40enne di Sassari, Alessio Scurosu: è lui l'autore dei filmati hard artefatti diffusi nel 2020 sulla rete, con il volto della leader di Fratelli d'Italia posto sul corpo di diverse attrici di ... (Liberoquotidiano.it)

Un terribile omicidio - riportato alla ribalta da un giornalista senza scrupoli. Un racconto che accende una luce su come vengono trattati i crimini - in una narrazione spesso rielaborata e manipolata - Leggi anche › Sportello genitori e adolescenti. Della narrazione di Carelli, giornalista senza scrupoli, non ci si può fidare. La definisce la “corruzione del gioco”. Ma è un genere che spesso scade nel trash. (Iodonna.it)

Manipolazioni - frodi - molestie : come cresce l'uso improprio dell'intelligenza artificiale - I modelli di intelligenza artificiale generativa permettono a chiunque di produrre immagini, testo, audio, video, ma più aumentano queste possibilità, più cresce il rischio di farne un utilizzo improprio. Manipolazioni di vario genere, frodi e molestie sfruttando la potenza dell'IA sono... (Today.it)