Cade da tre metri di altezza mentre fa parkour… Ricoverato a Roma bimbo pontino di 11 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Indagini in corso dopo l’incidente I carabinieri di Cori stanno proseguendo le indagini sull’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, che ha coinvolto un bambino di 11 anni. L’episodio si è verificato nel comune di Cori, in provincia di Latina. A seguito della caduta, da un’altezza di circa 3 metri, il bambino è stato inizialmente trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma viste le condizioni è stato poi trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma per ulteriori accertamenti e cure. La dinamica dell’incidente Le prime indagini condotte sul luogo dell’incidente hanno rivelato che il ragazzo stava praticando parkour quando è avvenuta la caduta. Il parkour, noto per essere una disciplina ludico-sportiva che consiste nel superare ostacoli urbani tramite salti e acrobazie, è particolarmente diffuso tra i giovani, anche in ambienti urbani e aree cittadine. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Indagini in corso dopo l’incidente I carabinieri di Cori stanno proseguendo le indagini sull’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, che ha coinvolto un bambino di 11. L’episodio si è verificato nel comune di Cori, in provincia di Latina. A seguito della caduta, da un’di circa 3, il bambino è stato inizialmente trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma viste le condizioni è stato poi trasferito all’ospedale Bambino Gesù diper ulteriori accertamenti e cure. La dinamica dell’incidente Le prime indagini condotte sul luogo dell’incidente hanno rivelato che il ragazzo stava praticando parkour quando è avvenuta la caduta. Il parkour, noto per essere una disciplina ludico-sportiva che consiste nel superare ostacoli urbani tramite salti e acrobazie, è particolarmente diffuso tra i giovani, anche in ambienti urbani e aree cittadine.

