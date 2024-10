Ilnapolista.it - Brasile, polemiche per il ct Dorval che non fa giocare Endrick (As)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilsembra voler fare a meno di, nonostante sia stato molto elogiato dopo le sue prime prestazioni in nazionale. La stellina 18enne del Real Madrid è stato acquistato per circa 50 milioni e ha già segnato in Liga e in Champions. Il ct delsta snobbando, scoppia la polemica inAs scrive: L’ “effetto” sta svanendo indopo aver segnato diversi gol nelle sue prime apparizioni. Il ct Dorival Júnior non sembra considerare sufficiente ciò che sta facendo il giovane brasiliano al Real Madrid 2 gol e 1 assist in 9 presenze, ndr. Contro il Cile ha giocato gli ultimi 15 minuti, gli è stato preferito il calciatore del Botafogo Igor Jesus. Questa situazione ha suscitatoin; secondo molti tifosi,meriterebbe più opportunità .