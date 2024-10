Beatrice di York incinta: le prime foto della principessa dall’annuncio della seconda gravidanza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono passate quasi due settimane da quando Beatrice di York ha annunciato di essere incinta. Il 1° ottobre da palazzo è stato diramato il comunicato ufficiale: «Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio insieme all’inizio della primavera; un fratello (o sorella) per Wolfie, di otto anni, e Sienna, di tre anni. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felici della notizia». Da quel giorno la principessa non si è mai più mostrata in pubblico. Fino al 9 ottobre. quando, inaspettatamente, si è presentata alla Frieze Art Fair, popolare fiera di arte contemporanea che si tiene a Londra, dal 2023, nel cuore di Regent’s Park. Amica.it - Beatrice di York incinta: le prime foto della principessa dall’annuncio della seconda gravidanza Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono passate quasi due settimane da quandodiha annunciato di essere. Il 1° ottobre da palazzo è stato diramato il comunicato ufficiale: «Sua Altezza Reale lae il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio insieme all’inizioprimavera; un fratello (o sorella) per Wolfie, di otto anni, e Sienna, di tre anni. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicinotizia». Da quel giorno lanon si è mai più mostrata in pubblico. Fino al 9 ottobre. quando, inaspettatamente, si è presentata alla Frieze Art Fair, popolare fiera di arte contemporanea che si tiene a Londra, dal 2023, nel cuore di Regent’s Park.

