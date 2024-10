Attacco Idf su un centro di Hamas. Drone di Hezbollah "buca" Iron Dome: morti 4 soldati israeliani (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Idf hanno colpito nel cuore di Gaza un presunto centro di comando di Hamas. Quattro soldati morti vicino Haifa. In Libano resta alta la tensione tra Israele e le forze Unifil Ilgiornale.it - Attacco Idf su un centro di Hamas. Drone di Hezbollah "buca" Iron Dome: morti 4 soldati israeliani Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Idf hanno colpito nel cuore di Gaza un presuntodi comando di. Quattrovicino Haifa. In Libano resta alta la tensione tra Israele e le forze Unifil

