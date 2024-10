Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande porta un look so Wicked (e Galinda) coded al Saturday Night Live firmato Thierry Mugler

(Di lunedì 14 ottobre 2024)incanta con uno stile da favola totallynel suo terzo debutto come conduttrice del celebre. In occasione di questa imnte serata, la popstar ha sfoggiato uno dei suoipiù memorabili, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile. Conosciuta per il suo amore per la moda e per le scelte sartoriali sempre impeccabili,ha sorpreso il pubblico con un abito vintage, risalente alla collezione autunno 1982.sfoggia un abito vintagecome host alL’abito, un meraviglioso pezzo da collezione, si distingue per il suo colore magenta intenso e per il design audace. Con un corpetto a bustier che metteva in risalto una scollatura a cuore pronunciata, l’abito si apriva in una gonna a tulipano voluminosa che si fermava a metà polpaccio.