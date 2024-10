Thesocialpost.it - 15enne ece di casa dopo una lite con la pistola del padre: trovato morto in un casolare

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a Senigallia, dove un quindicenne è statoin unle di campagna vicino a Montignano,essersi allontanato dasottraendo ladel, un vigile urbano della città. Le ricerche erano scattate immediatamente quando la famiglia aveva lanciato l’allarme, temendo per la sorte del giovane. Purtroppo,ore di ricerche condotte da carabinieri, polizia e vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero, è stata scoperta la drammatica verità: il ragazzo si è tolto la vita. Le forze dell’ordine avevano concentrato le operazioni nelle frazioni a sud di Senigallia, tra Marzocca e Montignano, mettendo in allerta anche le scuole del territorio, nel timore che il giovane potesse rappresentare un pericolo per sé o per altri.