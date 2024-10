Quando torna Sinner? La rinuncia dei 500 punti a Vienna e un’esibizione milionaria prima dello sprint finale (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo al termine della stagione agonistica, che si avvia verso la sua naturale conclusione. Il fuoriclasse altoatesino si è assicurato la prima posizione del ranking ATP a fine anno dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai ed è così diventato il 19mo uomo a primeggiare in vetta alla graduatoria internazionale da Quando viene stilata attraverso i criteri oggettivi imposti al computer e non da parametri personali di gradimento da parte dei giornalisti (ovvero dal 1973). Dopo l’atto conclusivo giocato sul cemento della località cinese contro Novak Djokovic, il vincitore di Australian Open e US Open sarà impegnato al Six Kings Slam: si tratta di un’esibizione dotato di un montepremi faraonico, che andrà in scena a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre. Oasport.it - Quando torna Sinner? La rinuncia dei 500 punti a Vienna e un’esibizione milionaria prima dello sprint finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Janniksarà il numero 1 del mondo al termine della stagione agonistica, che si avvia verso la sua naturale conclusione. Il fuoriclasse altoatesino si è assicurato laposizione del ranking ATP a fine anno dopo aver raggiunto ladel Masters 1000 di Shanghai ed è così diventato il 19mo uomo a primeggiare in vetta alla graduatoria internazionale daviene stilata attraverso i criteri oggettivi imposti al computer e non da parametri personali di gradimento da parte dei giornalisti (ovvero dal 1973). Dopo l’atto conclusivo giocato sul cemento della località cinese contro Novak Djokovic, il vincitore di Australian Open e US Open sarà impegnato al Six Kings Slam: si tratta didotato di un montepremi faraonico, che andrà in scena a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Goggia : «Sinner? Nel 2013 il dottore mi diede la stessa pomata. Mi ha fermato prima che scendessi in pista» - «Proprio giovedì sera a cena ne parlavamo con le ragazze della squadra: noi facciamo massaggi quotidiani con gli stessi fisioterapisti per non parlare del fatto che lasciamo lo zaino in fondo alla pista con le borracce e risaliamo al cancellato. Sono molto fiduciosa». A maggio è andata a casa di Roberto Baggio, un altro campione spesso ferito. (Ilnapolista.it)

ATP Shanghai - Jannik Sinner si allena prima della semifinale : il n.1 del mondo lavora sul gioco a rete - Una sfida in cui il pusterese è favorito, vista la sua esperienza in tornei di alto livello, ma il ceco sta esprimendo un tennis di altissimo livello e non va affatto sottovalutato. com/DRonl2aNUf — ???????? ?????? (@Dariadda) October 12, 2024 . 30 la propria sfida sul campo centrale di Shanghai (Cina). (Oasport.it)

"Di un livello brutale". Machac terrorizzato - cosa ha saputo prima della sfida con Sinner - Se la vedrà nella sfida in programma sabato contro il 23enne altoatesino, passato con un netto 6-1 6-4 contro il russo Daniil Medvedev. Un grandissimo Tomas Machac è riuscito a regolare lo spagnolo imponendosi per 7-6 (4) 7-5, conquistando così la prima semifinale 1000 in carriera. Carlos ha iniziato a cercare di giocare un po' più aggressivo e ha anche stretto i denti dalla linea di fondo, ma ... (Liberoquotidiano.it)