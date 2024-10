Netanyahu:via Unifil da aree Hezbollah (Di domenica 13 ottobre 2024) 13.27 "E' giunto il momento di rimuovere l' Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah".Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolto al segretario Onu Guterres. "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di Hezbollah",e "mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati".Infine: "Alcuni leader Ue invece di criticare Israele dovrebbero rivolgere le critiche a Hezbollah". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 13.27 "E' giunto il momento di rimuovere l'dalle roccaforti e dalledi combattimento di".Lo ha detto il premier israelianorivolto al segretario Onu Guterres. "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di",e "mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati".Infine: "Alcuni leader Ue invece di criticare Israele dovrebbero rivolgere le critiche a".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Netanyahu all’Onu : «Via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah» - Il premier israeliano ha continuato: «Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di Hezbollah. Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri militari. Articolo completo: Netanyahu all’Onu: «Via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah» dal blog Lettera43 . Lo ha affermato Benjamin Netanyahu in una dichiarazione registrata in cui si è rivolto al Segretario generale delle ... (Lettera43.it)

Netanyahu : “Rimuovere l’Unifil dalle roccaforti di Hezbollah” - Netanyahu ha sottolineato che il mancato ritiro delle forze Unifil le rende di fatto ostaggi nelle mani di Hezbollah, esponendole a gravi rischi. “Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati”, ha affermato, esprimendo il rammarico per gli incidenti che hanno coinvolto i soldati Unifil. (Thesocialpost.it)

Netanyahu : "Onu rimuova Unifil da roccaforti Hezbollah" | La diretta - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)