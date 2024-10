Manuel ucciso a Rozzano per pochi spiccioli, Daniele Rezza domani davanti al giudice: “Non pensavo fosse morto” (Di domenica 13 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua è morto a 31 anni dopo essere stato accoltellato per strada a Rozzano, alle porte di Milano. A confessare di aver inferto il singolo violento fendente che l’ha ucciso è stato un ragazzo di 19 anni, Daniele Rezza, che stava tentando di strappare alla vittima il suo paio di cuffie e che, vedendolo reagire, lo ha colpito. Una morte, insomma, motivata dal tentativo di rubare un dispositivo che vale meno di 15 euro. Rezza è stato arrestato due giorni dopo il delitto, ha confessato, e poi portato al carcere milanese di San Vittore. domani, 14 ottobre, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida del fermo: deve rispondere dei reati di omicidio e rapina. Durante la confessione, ha detto che dopo l’accoltellamento Manuel “era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso”. Ilgiorno.it - Manuel ucciso a Rozzano per pochi spiccioli, Daniele Rezza domani davanti al giudice: “Non pensavo fosse morto” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Mastrapasqua èa 31 anni dopo essere stato accoltellato per strada a, alle porte di Milano. A confessare di aver inferto il singolo violento fendente che l’haè stato un ragazzo di 19 anni,, che stava tentando di strappare alla vittima il suo paio di cuffie e che, vedendolo reagire, lo ha colpito. Una morte, insomma, motivata dal tentativo di rubare un dispositivo che vale meno di 15 euro.è stato arrestato due giorni dopo il delitto, ha confessato, e poi portato al carcere milanese di San Vittore., 14 ottobre, compariràalper l’udienza di convalida del fermo: deve rispondere dei reati di omicidio e rapina. Durante la confessione, ha detto che dopo l’accoltellamento“era rimasto in piedi, non ho visto sangue, nondi averlo”.

