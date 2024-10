Calciomercato.it - Juventus, brutte notizie per Motta: ancora un infortunio in Nazionale

(Di domenica 13 ottobre 2024) La sosta per le nazionali portaallaunper ThiagoLadeve fare i conti con un altro: dalla sosta arrivanoper la squadra bianconera in vista del match con la Lazio. Thiago(LaPresse) – calciomercato.itQuando manca meno di una settimana alla partita con la Lazio, in casa c’è preoccupazione per un altro. Si tratta dell’ennesima defezione di questo inizio di stagione per Thiago, già costretto a fare i conti con gli acciacchi di Arkadiusz Milik, Vasilije Adzic, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Bremer. E ora c’è da tenere conto di un altro. In, infatti, si è fermato Weston McKennie: il centrocampista degli Stati Uniti d’America ha saltato la partita amichevole contro Panama, restando seduto in panchina per l’intera durata dell’incontro.