Israele, Hezbollah lancia missili: a Haifa suonano le sirene (Di domenica 13 ottobre 2024) Prosegue il conflitto in Medioriente tra Israele e Libano. Le sirene hanno suonato nell'area di Haifa e nel resto del nord dello Stato ebraico dove sono stati intercettati cinque razzi lanciati da Hezbollah. Lo riportano le forze di difesa di Tel Aviv precisando che tutti i missili sono stati intercettati dalle difese aeree. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti.

