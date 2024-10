Dilei.it - Isabella Ricci a un anno dal divorzio da Fabio Mantovani: “Voci di tradimento”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)è rimasta nel cuore dei tanti fan di Uomini e Donne e per diverse ragioni. Una donna “over”, bellissima e di gran classe, disposta a mettersi in gioco per trovare l’amore senza mai essere sopra le righe. Cosa che – lo sa bene chi segue il dating show – è all’ordine del giorno negli Studi Elios. Proprio in quegli studi dove abbondano i litigi e scene talvolta demoralizzanti, laaveva trovato l’amore tanto da sposare dopo poco tempo, col quale intendeva condividere la vita. Qualcosa, però, è andato storto e a undall’annuncio delemergono nuove. Si parla di