Imbocca la Pontina contromano e causa tre incidenti: 86enne bloccato dalla Polizia (Di domenica 13 ottobre 2024) Attimi di panico questa mattina sulla via Pontina, dove un anziano alla guida di una Volkswagen Polo ha percorso un tratto della strada contromano, causando ben tre incidenti che hanno coinvolto quattro veicoli. Fortunatamente, non si registrano feriti in seguito alla catena di eventi scatenata dall’errore del conducente. Intervento Provvidenziale della Polizia Locale L’incidente è avvenuto in prossimità di Castel Romano e ha visto l’intervento tempestivo di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare la vettura, guidata da un uomo di 86 anni, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Senza la loro prontezza di riflessi, il rischio di conseguenze gravi sarebbe stato elevato. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Attimi di panico questa mattina sulla via, dove un anziano alla guida di una Volkswagen Polo ha percorso un tratto della stradando ben treche hanno coinvolto quattro veicoli. Fortunatamente, non si registrano feriti in seguito alla catena di eventi scatenata dall’errore del conducente. Intervento Provvidenziale dellaLocale L’incidente è avvenuto in prossimità di Castel Romano e ha visto l’intervento tempestivo di una pattuglia del Gruppo IX Eur dellaLocale di Roma Capitale. Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare la vettura, guidata da un uomo di 86 anni, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Senza la loro prontezza di riflessi, il rischio di conseguenze gravi sarebbe stato elevato.

