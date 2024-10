Formazione docenti, “stop alla bulimia da certificazione e alla logica dell’adempimento formale”. Bruschi: “Così non ci sono ricadute positive sulla didattica” (Di domenica 13 ottobre 2024) "La scuola è fatta prima di tutto dagli insegnanti", citando Daniel Pennac, Max Bruschi, già Capo Dipartimento al Ministero dell'Istruzione e professore di diritto scolastico a Milano e Napoli, sottolinea in un articolo su "Scuola e Formazione", pubblicazione della Cisl Scuola, l'importanza della Formazione continua del personale docente. L'articolo Formazione docenti, “stop alla bulimia da certificazione e alla logica dell’adempimento formale”. Bruschi: “Così non ci sono ricadute positive sulla didattica” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "La scuola è fatta prima di tutto dagli insegnanti", citando Daniel Pennac, Max, già Capo Dipartimento al Ministero dell'Istruzione e professore di diritto scolastico a Milano e Napoli, sottolinea in un articolo su "Scuola e", pubblicazione della Cisl Scuola, l'importanza dellacontinua del personale docente. L'articolo, “da”.: “non ci” .

