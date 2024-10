Liberoquotidiano.it - “Dobbiamo dirlo agli israeliani”: Spalletti è un caso, messaggio politico prima del match

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alla vigilia deldi Nations League con Israele. Lucianovuole lanciare un. Il Ct dell'Italia non dimentica la guerra in corso. Anzi, con la partita alle porte,spera di convincere sempre più persone a deporre le armi. "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano moltiche non vogliono la guerra e noiconvincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire", afferma il Commissario Tecnico. E, tornano allo sport, non dimentica ildelle sue dichiarazioni sulle telefonate ultrà-Inzaghi: "Io - dice chiaro e tondo - non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni". Intanto l'allenatore si prepara alla partita. Per lui "saper prevedere cosa farà Israele è difficile".