Cultweb.it - Come si spilla la birra Guinness in maniera corretta ?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)re la, lascura irlandese più famosa al mondo, è una ritualità che prevede delle regole e dei passaggi ben precisi. Prima di tutto è fondamentale scegliere il bicchiere adatto. Quello irrinunciabile è a forma di tulipano. In questo modo, infatti, si favorisce la formazione della schiuma. Superfluo precisare che deve essere assolutamente pulito e a temperatura ambiente. L’altro aspetto da non sottovalutare, poi, è l‘inclinazione. Il bicchiere, infatti, deve essere piegato di 45 gradi rispetto alla spina. In questo modo lascorre lungo le pareti permettendo la formazione di bollicine fini e dense. Il tutto per un riempimento del bicchiere pari a tre quarti. Portato a termine questa prima fase, poi, laha bisogno di riposare per un tempo pari a 119,5 secondi. Almeno questo è quello che consigliano gli esperti.