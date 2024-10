Servizio civile digitale, 44 domande di partecipazione in provincia: “Al via le procedure di selezione” (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono chiuse il 3 ottobre le candidature per partecipare al Servizio civile digitale. Il termine, prorogato di una settimana, dà il via alla fase di selezioni per uno dei 17 posti a disposizione. "Sono giunte 44 domande di partecipazione, un ottimo risultato che garantirà il pieno avvio dei Forlitoday.it - Servizio civile digitale, 44 domande di partecipazione in provincia: “Al via le procedure di selezione” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono chiuse il 3 ottobre le candidature per partecipare al. Il termine, prorogato di una settimana, dà il via alla fase di selezioni per uno dei 17 posti a disposizione. "Sono giunte 44di, un ottimo risultato che garantirà il pieno avvio dei

