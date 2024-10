Ilgiorno.it - Scenate e botte alla fidanzata. Scatta denuncia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) C’è la gelosia dietro la violenza che un 48enne italiano sfogava ripetutamente contro la34enne. Un incubo finito grazie all’intervento dei carabinieri della Stazione di Seveso, che hannoto a piede libero l’uomo con l’accusa di maltrattamenti. L’intervento è stato effettuato in via Roma a Lazzate, a seguito di una segnalazione per una lite in corso sulla strada. I carabinieri hanno riportato la calma e identificato la coppia che stava urlando. Quindi hanno cercato di ricostruire dinamica e motivazioni dell’accaduto. Il 48enne, per futili motivi poi delineati nell’ambito della gelosia, aveva aggredito la, residente a Cesano Maderno. Non solo: nel tentativo di sviare le indagini, aveva fornito false generalità, presentandosi come una persona estranea ai fatti.