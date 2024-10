Dilei.it - Rihanna, il look con pelliccia e lingerie per il lancio di Savage x Fenty

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non si può certo dire cheabbia paura di prendersi qualche rischio in fatto di. La popstar, nel corso degli anni, ha abituato i suoi fan ad outfit eccentrici ed audaci, e non è stata da meno per il recentedella lineain un centro commerciale in California. L’ensemble scelto per l’occasione?sexy e unaoversize a completare il tutto., ilconriesce sempre a stupire quando si parla di. In occasione deldella sua lineanel grande magazzino Nordstrom di Century City, in California, la cantante ha scelto undecisamente insolito ed audace: Riri si è infatti presentata all’evento con un bodyin pizzo di colore grigio, e collant abbinati. Per completare il suo ensemble, la diva ha scelto unaoversize e sandali con dettagli gioiello.