Ravenna A Imola serve invertire la rotta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una sfida che negli ultimi anni è valsa di tutto, dalla sfida salvezza a quella promozione. L’ultimo decennio di duelli al “Galli“ tra Imolese eè sempre valsa qualcosa di importante, a cominciare dalla stagione 2016-17. I rossoblù veleggiano verso la loro promozione in serie C, dopo aver letteralmente dominato la stagione e sono reduci dal dirompente 5-0 in trasferta al Poggibonsi. Ilha 4 punti di ritardo e mancano 6 giornate al termine: la sconfitta nello scontro diretto metterebbe la parola fine al torneo. Invece illotta come un leone e strappa un ottimo pareggio 1-1 che vale il mantenimento del distacco. Solo che l’Imolese crolla e ilvola, va in testa per la prima volta a quattro giornate dalla fine e il turno successivo vince automaticamente il campionato, tornando così in serie C.