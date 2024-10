Thesocialpost.it - Pseudoefedrina nei farmaci per il raffreddore: quali evitare. “Rischio ictus”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Autunno che vai,che trovi. E pronti a correre ina per comprare medicine per curarlo, ma soprattutto per decongestionare il naso. Su tutti, vanno per la maggiore gli spray nasali. Ma occhio, non tutti sono uguali. Soprattutto si deve stare attenti a quelli che contengono, principio attivo ad azione decongestionante presente in moltida banco indicati per i sintomi di, influenza e allergia. Ebbene, da poco si è conclusa la valutazione della sicurezza dei medicinali a base di questa sostanza.