Nobel Pace Nihon Hidankyo | Tramandare conoscenza armi nucleari alle nuove generazioni

I funzionari di Nihon Hidankyo, l'organizzazione giapponese dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici statunitensi su Hiroshima e Nagasaki, hanno tenuto una conferenza stampa sabato, il giorno dopo che il gruppo è stato annunciato come destinatario del Premio Nobel per la Pace di quest'anno. "All'inizio ero semplicemente sorpreso e non ho sentito veramente la gioia," ha detto Terumi Tanaka, co-presidente di Nihon Hidankyo e sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki, durante la conferenza a Tokyo. "Ma stamattina ho capito che era vero e sto iniziando a sentire la felicità", ha aggiunto. Alcuni membri hanno partecipato alla conferenza via videochiamata. L'organizzazione è stata premiata per il suo attivismo decennale contro le armi nucleari.

