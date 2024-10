Ilfattoquotidiano.it - Meloni dopo i conti spiati da un funzionario di banca: “Io la più dossierata d’Italia, non cedo ai ricatti. C’è un mercato delle informazioni”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiatorna davanti alle telecamere per un’intervista e si focalizza sull’inchiesta della procura di Bari che coinvolge un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, che ha spiato migliaia diri, tra cui 34 politici, compreso il suo. “Se lei mi chiede perché, per quello che riguarda i politici, sono quasi tutti esponenti di centrodestra e io sono la persona più, le dirò che nel dramma c’è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse è anche questa la ragione per cui io sono così”, ha detto davanti al direttore del Tg5 Clemente Mimun. L’occasione è insomma ghiotta per rinfrescare la sindrome del ‘complotto’, inaugurata negli scorsi mesi. “In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione.