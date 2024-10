Sport.quotidiano.net - Masi-Consandolo al ’Villani’. Chi si ferma è perduto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alla ricerca della vittoria perduta per ile di sbloccarsi in campionato per il: sono le opposte motivazioni dell’anticipo di oggi (ore 15) tra ilTorello Voghiera e la formazione argentana. Mercoledì pomeriggio i ragazzi di Lega avevano incassato l’ennesima sconfitta, 4-2 a domicilio ad opera del Lagaro, mentre alla sera a Santa Maria Codifiume ilaveva ceduto di misura l’intera posta alla capolista Mesola, "che ha vinto con merito, trascinata da Neffati", afil presidente Luigi Maggi. Ma aggiunge speranzoso: "Aci sono le condizioni per tornare alla vittoria, in caso contrario rischiamo di gettare al vento quanto di buono fatto finora: le tre vittorie consecutive dell’inizio e il passaggio del turno in coppa. Per fortuna rientra Colino, la sua assenza al centro dell’attacco si è fatta sentire".