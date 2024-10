Thesocialpost.it - Luce e gas, la classifica dei fornitori migliori e più affidabili secondo Altroconsumo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da quando è entrato in vigore il mercato libero dell’energia, i cittadini italiani sono alle prese con la scelta del proprio fornitore. L’offerta è vastissima e assai complicata da decifrare. Per fortuna, però, qualche consiglio e qualche delucidazione arriva dache ha stilato ladeidie gas in Italia non solo sulla base della convenienza economica ma anche dell’tà. Analizzando le condizioni contrattuali dei singoli gestori e raccogliendo l’esperienza di migliaia di clienti rispetto all’assistenza ricevuta, la trasparenza delle bollette e la presenza e gestione di eventuali problemi,ha potuto redigere la sua