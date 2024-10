Lite nel locale tra ubriachi degenera: accoltellato a due passi dalla stazione metro (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Lite finita nel sangue. Una discussione divampata con un accoltellamento. Questo quanto maturato in un locale vicino la stazione metro Cipro (linea A). Il ferito è stato ricoverato con 30 giorni di prognosi. L'aggressore è stato denunciato. L'esercizio commerciale, su provvedimento del Romatoday.it - Lite nel locale tra ubriachi degenera: accoltellato a due passi dalla stazione metro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unafinita nel sangue. Una discussione divampata con un accoltellamento. Questo quanto maturato in unvicino laCipro (linea A). Il ferito è stato ricoverato con 30 giorni di prognosi. L'aggressore è stato denunciato. L'esercizio commerciale, su provvedimento del

