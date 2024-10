L’autunno e il tempo di “per cott“ (Di sabato 12 ottobre 2024) Magni ?altro mattino pioveva e strisciava una brezza più fredda. È stato così che il Carletto appena entrato al bar, dove già stavano chiacchierando alcuni amici, in attesa dell’aperitivo, era tremante, bagnato e arrabbiato con questo anticipo di autunno. Ha gridato: "Ue bagaj l’è propri già rivà el temp di per cott". La colorita rivelazione uscita dalla bocca del Carletto era metafora con la quale il mondo contadino indicava che ormai era giunto L’autunno e "i dé di mort": il tempo di chiudersi in casa davanti al camino scoppiettante. Allora si cuocevano in un bel pentolone appeso sopra le fiamme quelle piccole pere che il generoso frutteto della cascina offriva alla fine dell’estate. I “pirett“ però non maturavano mai del tutto ed “eran dür mè un sass“. E così la “resgiura“ li cuoceva. Ilgiorno.it - L’autunno e il tempo di “per cott“ Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Magni ?altro mattino pioveva e strisciava una brezza più fredda. È stato così che il Carletto appena entrato al bar, dove già stavano chiacchierando alcuni amici, in attesa dell’aperitivo, era tremante, bagnato e arrabbiato con questo anticipo di autunno. Ha gridato: "Ue bagaj l’è propri già rivà el temp di per". La colorita rivelazione uscita dalla bocca del Carletto era metafora con la quale il mondo contadino indicava che ormai era giuntoe "i dé di mort": ildi chiudersi in casa davanti al camino scoppiettante. Allora si cuocevano in un bel pentolone appeso sopra le fiamme quelle piccole pere che il generoso frutteto della cascina offriva alla fine dell’estate. I “pirett“ però non maturavano mai del tutto ed “eran dür mè un sass“. E così la “resgiura“ li cuoceva.

