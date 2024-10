Landini: Palazzo Chigi convochi Tavares (Di sabato 12 ottobre 2024) 13.40 La situazione "è drammatica" e su Stellantis serve un intervento diretto di Palazzo Chigi. Così il segretario Cgil Landini, dopo l'audizione in Parlamento dell'Ad Tavares. "Chiediamo che Palazzo Chigi convochi Tavares",dice Landini.Sottolinea che in questi anni Stellantis non ha investito neanche in ricerca e sviluppo e che nel 2024 la produzione scenderà sotto 300mila unità,come non succedeva dal 1957. Tavares ha detto ieri che Stellantis non lascerà l'Italia,ma servono incentivi.Critiche le opposizioni:deludente. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 13.40 La situazione "è drammatica" e su Stellantis serve un intervento diretto di. Così il segretario Cgil, dopo l'audizione in Parlamento dell'Ad. "Chiediamo che",dice.Sottolinea che in questi anni Stellantis non ha investito neanche in ricerca e sviluppo e che nel 2024 la produzione scenderà sotto 300mila unità,come non succedeva dal 1957.ha detto ieri che Stellantis non lascerà l'Italia,ma servono incentivi.Critiche le opposizioni:deludente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fuga da Fazzolari : i "mandarini" - Caputi - Deodato - Marini - Loiero - sognano l'uscita da Palazzo Chigi - Rimarrà il genio, Fazzolari, ma resterà solo Fazzolari. Palazzo Chigi vuole lasciare Palazzo Chigi. Vuole andarsene il segretario generale, Carlo Deodato, vuole andarsene il capo di gabinetto, Gaet... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Basi Unifil italiane colpite da armi da fuoco israeliane. Palazzo Chigi : “Non è ammissibile” - E’ quel che si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Il sito di Le Monde, citando il ministero delle Forze Armate francesi, ha rivelato che Francia e Italia riuniranno i Paesi europei che contribuiscono a Unifil in una videoconferenza che si terrà la prossima settimana in una data ancora da definire. (Dayitalianews.com)

"Intollerabile" : basi italiane colpite in Libano - palazzo Chigi convoca l'ambasciatore israeliano - A finire nel mirino sarebbero state due basi sotto il controllo italiano e una base indonesiana. . Si tratterebbe di due caschi blu di nazionalità indonesiana. Nell'attacco, sempre secondo le stesse fonti, sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra la base e il comando Unifil a Naqura. (Liberoquotidiano.it)

Landini,su Stellantis serve un intervento diretto di P.Chigi - La situazione "è drammatica" e su Stellantis serve un intervento diretto di Palazzo Chigi. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad 'Amici e nemici' su Radio 24. (ANSA) ... (ansa.it)

Stellantis, Landini: incentivi non hanno funzionato, serve intervento diretto Palazzo Chigi - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad ’Amici e nemici’ su Radio 24: Stellantis non ha investito in questi anni, neanche in ricerca e sviluppo. E’ aumentata la cassa integrazione e la p ... (ilsole24ore.com)

Stellantis: Landini chiede intervento diretto di Palazzo Chigi per salvare l’industria automobilistica italiana - La situazione «è drammatica« e su Stellantis serve un intervento diretto di Palazzo Chigi. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad Amici e nemici su Radio 24 . «Sono 2 anni c ... (informazione.it)