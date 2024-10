Agi.it - Incidente sulla Palermo - Sciacca, morta una coppia e gravi i 3 figlioletti

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Sono in corso i rilievi, da parte dei carabinieri, sul luogo dell'avvenuto questa mattina, poco dopo le 8,strada statale 624, all'altezza del bivio per Giacalone. In seguito a uno scontro frontale tra un Suv Toyota e una Mercedes hanno perso la vita unadi 44 e 42 anni e il conducente cinquantunenne della Toyota. Tre figli della- di 8, 6 e 4 anni - sono stati estratti in condizionidalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e trasportati in elisoccorso in ospedale, a. Ancora da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato all'impatto tra le due autovetture. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118 e il medico legale.